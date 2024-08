Dieser junge Herr kommt aus Spanien und er ist die wohl schrägste, tollste und wildeste Flamenco-Trash-One-Man-Band überhaupt seit Menschengedenken. Hineingeboren in eine musizierende und reisende Familie, kam er schon früh in Kontakt mit Menschen aus aller Welt und nahm ihre Musik mit zu sich nach Hause. So entstand die absolut kuriose Mischung aus Flamenco und Trash, mit der er durch ganz Europa tourte, unter anderem mit Suicide Generation. Er steckt tief im Sumpf von wildem Trash Rock’n’Roll und ist definitiv die spanische Wiederauferstehung von Hasil Adkins, dem Gott aller One-Man-Bands. Auf der Bühne ist Nestter am Ende meistens nackt und verschwitzt und quält seine Flamenco-Trash-Gitarre wie kein anderer. Er ist der einzige Donut, der sich Nestter nennen darf, bitte heißen Sie ihn willkommen und lassen Sie sich mit Nestter Donuts in die Welt des wilden wilden Rock’n’Roll Flamenco Trash verführen!