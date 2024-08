Contemporary Circus Gravity & Other Myths (GOM)

Berauschend. Intim. Unglaublich.

"The Mirror", präsentiert von der international gefeierten zeitgenössischen Zirkuskompanie Gravity & Other Myths, lädt Sie auf eine atemberaubende Reise der Selbstentdeckung ein, die den Kern der menschlichen Erfahrung berührt. Es ist sowohl eine Anspielung auf die Extreme, die Menschen zu gehen, um anderen zu gefallen, als auch eine Reflexion über die verborgenen Teile von uns selbst, die uns einzigartig machen.

Schön, skurril, explosiv.

"The Mirror" geht bis an die Grenzen der Möglichkeiten des menschlichen Körpers in einem kraftvollen Spektakel aus atemberaubender Akrobatik, nostalgischem Gesang und hochmoderner Technologie, um unser Selbstbild zu entblößen und sowohl die nahrhaften als auch die unheimlichen Aspekte des modernen Lebens zu enthüllen, die uns täglich prägen. Gefällt Ihnen, was Sie sehen?

Reine Unterhaltung, gebogener Humor, visuell beeindruckend.

Das mit dem Helpmann-Preis ausgezeichnete Komponisten-Regisseur-Duo Ekrem Pheonix und Darcy Grant vereint seine Kräfte mit dem ansteckenden Charme des Ensembles Gravity & Other Myths, um Ihnen in diesen Zeiten der persönlichen und politischen Selbstbeobachtung einen Ort der Unterhaltung, der Flucht und der Reflexion zu bieten. Willkommen bei The Mirror, einem Ort der Illusion, des Genusses, der unwahrscheinlichen Reflexion und des physisch Unwahrscheinlichen.