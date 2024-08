Die Innovationskraft gesprochener Literatur und ihre Relevanz zeigen sich nicht zuletzt in der unverminderten Anziehungskraft von Poetry Slams. Kurze Texte, einnehmende Performances und ein Publikum, das über Gedeih und Verderb der Auftretenden entscheidet – fertig ist der Dichter:innenwettstreit. Aber was bleibt, wenn der Wettbewerb wegfällt? Anders gefragt: was ist eigentlich Spokenword?

Die Tage für Literarisches Sprechen in Stuttgart gehen der Frage auf den Grund und versammeln hierfür einige der besten Köpfe der Spokenwordszene und Literaturwelt aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie werden debattieren, streiten, zweifeln, zu neuen Erkenntnissen gelangen, alte Glaubenssätze umwerfen und natürlich: auftreten. Denn Gedichte gehören gehört.

Dokumentiert werden die Ergebnisse der Diskussion im Stuttgarter Protokoll; doch am 20.9. zeigen vier der Diskutant:innen im Theaterhaus zunächst einmal was Spokenword alles kann und geben damit eine ganz praktische Antwort auf die Frage nach seinem Wesen. Durch den Abend führt ተመስገን ተስፉ (Temye Tesfu).

Die Tage für Literarisches Sprechen - Festival für Spokenword sind ein Projekt der AG Spokenword des Netzwerk Lyrik e. V. in Kooperation mit der Akademie für gesprochenes Wort. Das Projekt wird gefördert vom Deutschen Literaturfonds e. V..