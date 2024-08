Populistische Parteien gewinnen seit Jahren an Stärke. Sie beanspruchen, die Stimme des „einfachen Volkes“ gegenüber traditionellen Parteien, Eliten, Medien und Institutionen zu sein, und sind damit nicht nur in Europa, sondern auch in den USA oder Argentinien erfolgreich. In Zeiten überlappender Krisen versprechen sie einfache Lösungen und dringen in vielen demokratischen Staaten bis in die Mitte der Gesellschaft vor. Wie ist der Populismus einzuordnen? Was unterscheidet das für Demokratien wesentliche „Volksnahe“ und „Populäre“ vom „Populistischen“? Gibt es „den“ Populismus? Ist er ein Symptom einer Krise der politischen Repräsentation? Und wie können wir in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft die demokratische Fähigkeit bewahren, Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu finden?

Dr. h.c. Wolfgang Thierse ist SPD-Politiker. Nach dem Studium von Germanistik und Kulturwissenschaft in Ost-Berlin arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Berliner Universität und an der Akademie der Wissenschaften der DDR im Zentralinstitut für Literaturgeschichte. In der Wende trat er der SPD bei, war deren Vorsitzender in der DDR und wirkte von 1990 bis 2005 als ihr stellvertretender Bundesvorsitzender. 1998 bis 2005 war er Präsident und von 2005 bis 2013 Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Wolfgang Thierse war lange Zeit Vorsitzender der SPD-Grundwertekommission und des Kulturforums für Sozialdemokratie. Für seine Verdienste um die innerdeutsche und europäische Verständigung, die Kulturpolitik und Demokratie wurde er vielfach geehrt.

Prof. Dr. Nicole Deitelhoff ist Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien Globaler Ordnungen an der Goethe-Universität Frankfurt a. M. Sie studierte Volkswirtschaftslehre, Öffentliches Recht und Politikwissenschaft in Frankfurt, Darmstadt und Buffalo. Seit 2016 ist sie Direktorin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen Konflikte und Krisen um internationale Organisationen, Fragen der Legitimation politischer Herrschaft sowie Demokratie und Zusammenhalt. Darüber hinaus analysiert sie die Rolle der USA in internationalen Konflikten, ihren Einfluss auf globale Normen und die Auswirkungen auf die weltweite Ordnung. Nicole Deitelhoff ist eine gefragte Expertin zu den aktuellen geopolitischen Verwerfungen und der Zukunft unserer liberalen Weltordnung.

Thea Dorn ist Schriftstellerin, Publizistin und Philosophin. Sie schrieb preisgekrönte Romane, Dreh-bücher und Essays, darunter die Bestseller „Die deutsche Seele“ (mit R. Wagner), „deutsch, nicht dumpf. Ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten“ und „Trost. Briefe an Max“. Sie moderierte viele Jahre „Literatur im Foyer“ (SWR), wurde 2017 Mitglied und 2020 Gastgeberin des „Literarischen Quartett“ (ZDF). Für ihre herausragenden literaturkritischen und -vermittelnden Verdienste wurde sie 2023 mit dem Julius Campe Preis ausgezeichnet. In den aktuellen Debatten ist sie eine der markantesten und pointiertesten Stimmen.

Livestream: Die Veranstaltung wird auch online übertragen:

https://wuestenrot-stiftung.streamingnow.de/