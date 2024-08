Die AfD bei 30 Prozent, die Brandmauer fällt, Björn Höcke wird Innenminister. Und jetzt?

Der Journalist und Aktivist Arne Semsrott bringt die aktuelle politische Lage in einem satirisch-aktivistischen Abend auf die Bühne. Er demonstriert, was die antidemokratische Rechte an der Macht vorhat und was wir tun können, wenn es eigentlich schon zu spät ist. In seinem neuen Sachbuch „Machtübernahme“ spricht er ungefiltert und scharfsinnig über die unmittelbare Bedrohung des Rechtsextremismus für die Demokratie in Deutschland. Schulen, Finanzämter, Ministerien, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Polizei bilden das demokratische Fundament unserer Gesellschaft – doch was geschieht, wenn sie fallen? Und wie lassen sich Verfassung und Gewaltenteilung verteidigen, wenn Rechte beginnen, den Staat umzubauen, um ihre Macht langfristig zu festigen? Und was hat eigentlich Jens Spahn damit zu tun? Auf seiner neuen Tour zeigt Semsrott eindrücklich und unterhaltsam, welche Mittel Zivilgesellschaft, Medien, Gewerkschaften, Beamte, Justiz, und Unternehmen nutzen können, um einer rechten Machtübernahme zu begegnen – und warum Gefangenenbefreiung ein erster Schritt in die richtige Richtung ist.