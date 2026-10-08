Contemporary Floorwork

Johannes verfolgt in seiner All Level Floorwork Class einen fließenden Bewegungsansatz.

Beim Warm-up bekommen die Teilnehmer:innen die Gelegenheit, im Raum anzukommen und den Körper gemeinsam auf die Floorwork Technik Einheit vorzubereiten. Improvisation, Partnering und weitere Toolbausteine werden genutzt, um Gewichtsverlagerung und weitere Grundprinzipien für die Bodenarbeit je nach Vorkenntnisstand zu erlernen, zu verinnerlichen oder zu vertiefen. Im Laufe des Trainings entsteht festgelegtes Bewegungsmaterial mit Basics und eine einfache Kombination, die das erarbeitete Material im Fluss vereint. Die Vermittlung individueller Herausforderungen und die Freude an der Bewegung stehen dabei im Fokus. Die Class endet mit einem kurzen Stretch.