In der dritten Staffel unserer Kooperation mit dem ICFA Tübingen stellen wir junge Menschen und ihre Erfahrungen in den Mittelpunkt, denn wer von uns schwelgt nicht ab und zu in Erinnerungen an die berauschende Zeit der Jugend? Seid dabei, um mehr über die Jugend in Frankreich zu erfahren! Sybille, eine geschiedene Mutter, kann nicht mit ansehen, wie ihr jugendlicher Sohn Samuel in ein gewalttätiges und sinnloses Leben abrutscht. Außerdem kämpft sie mit ihren eigenen Dämonen, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Als letzten Ausweg nimmt sie Samuel mit auf eine lange Reise quer durch Kirgisistan. Nur von ihren beiden Pferden begleitet, stellen sich Mutter und Sohn der herrlichen, aber feindlichen Natur, ihren Gefahren, ihren Belohnungen, ihren Menschen … und vor allem einander.

Dauer

84 Minuten

Titel

Continuer

Produktion

Frankreich

Regie

Joachim Lafosse