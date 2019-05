Control CTRL

Wir rufen die digitale Republik CONTROL aus und suchen nach virtuellen Antworten auf brennende Fragen: Was heißt Gerechtigkeit? In was für einem Staat wollen wir leben? Wie organisieren wir unsere Zukunft?

In einer breit angelegten und semidigitalen Installation erproben junge Bürger*innen neue und schöne Welten zwischen Wirklichkeit und Avatar, zwischen Kontrolle und Kontrollverlust.

Vernissage

22. Juni 2019

Finissage

29. Juni 2019

Eintritt frei, Zählkarten erhalten Sie an unsere Tages- und Abendkasse.