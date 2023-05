Contrabass in Concert

Carl Ditters von Dittersdorf (1739 -1799): Sinfonia concertante D-Dur für Viola und Kontrabass Daniel Sundy (geb. 1979): Concerto for Contrabass and Strings Daniel Sundy: Suite for Strings Daniel Sundy, Kontrabass Oliver Bensch, Viola Leitung: Oliver Bensch