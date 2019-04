Conversations 2019 - Jazz im Dialog

Rainer Böhm wird von Kritikern seit Jahren zu den herausragenden deutschen Jazzpianisten gezählt. Bereits in jungen Jahren wurde er mit diversen Preisen ausgezeichnet (u.a. Neuer Deutscher Jazzpreis, Landesjazzpreis Baden-Württemberg, Preis der Deutschen Schall-plattenkritik). Er wirkte bei über 60 CD Einspie-lungen mit und spielte mit vielen Jazzgrössen (Dave Liebman, John Scofied, Randy Brecker, Kurt Rosenwinkel ...) Im September erschien »hýdōr«, Rainer Böhms erste Solo-CD. „hýdōr“ (altgr. Wasser) hat dem Soloprogramm den Namen gegeben: die fließenden Bewegungen des Wassers, sein steter, mal ruhiger, mal rascher Fluß, die Reflexionen und Spiegelungen des Lichts an der Wasseroberfläche, waren Inspiration. Böhms hochkonzentriertes, virtuoses Spiel verwandelt die Grundideen seiner Musik in einen Fluss von Stimmungen und Impressionen, seine Spiel entwickelt eine suggestive Kraft, die verzaubert. Kein Ton zu viel, kein Ton zu wenig.

An der persönlichen und musikalischen Harmonie fehlt es dem ‚non harmonic quartet‘ nicht, ganz im Gegenteil. Nach jazztraditionellem Verständnis fehlt leidiglich das Instrument, das den harmonischen Boden legt. Doch genau das macht diese Band aus. Posaune, Tenorsax/Bassklarinette und Kontrabass bilden zusammen mit dem Schlagzeug einen eigenständigen Sound, der mal wild und energievoll, mal sphärisch und harmonisch klingt. Twerenbolds Kompositionen sind vielseitig: Fugenartige Stücke, wilde Melodien à la Frank Zappa aber auch jazzige Elemente formen sie zu einem harmonischen Gesamtbild. Ausarrangierte Stücke wechseln sich ab mit Stücken, die viel Freiheiten für die hervorragenden Solisten lassen.

Eintritt: 20,-€ / 10,-€ (Schüler/Studenten, JC Mitglieder)