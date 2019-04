Conversations 2019 - Jazz im Dialog

Diese Formation um die Brüder Ferenc und Magnus Mehl hat sich ganz dem modernen, unverbrauchten Jazz verschrieben. Das spannungsgeladene Bandkonzept beinhaltet fetzige Eigenkompositionen und gefühlvolle Balladen. Ohne Berührungsängste schöpfen die Vier aus dem Vollen der Jazzgeschichte, begeistern aber trotzdem mit ihrer ganz persönlichen, explosiven Musik, welche stets von unglaublicher Energie beseelt ist.

Mehrfach spielte die Band Tourneen in Deutschland und trat bei großen internationalen Festivals auf. Zudem war das Ensemble auf Einladung des Goethe Instituts mehrfach auf Gastspielreise. Mit ihrem tollen Zusammenspiel und ihren energiegeladenen Soli begeistert die Band jedes Mal ihr Publikum. Die frische, unkonventionelle Musik des Ferenc und Magnus Mehl Quartetts sowie das ungezwungene Auftreten der Musiker lässt garantiert den Funken überspringen."The band sounds great together and I look forward to many more recordings in the future. The playing and writing is outstanding." (Dick Oatts) "This is a fine example of excellent young german jazz musicians. … Recommended highly!" (Richie Beirach)