Jubiläumsprogramm zum 40. Geburtstag der Extremsport-Filmreihe.

Die „Nuit de la Glisse“ feiert ihren 40. Geburtstag mit einem ganz besonderen Sport-Filmfestival im Scala-Kino, Ludwigsburg – wir präsentieren fünf ausgewählte Kurzfilme und den „NDG Cinema“ Jubiläumsfilm, vollgepackt mit ordentlich Adrenalin, Fun und den besten Athletinnen und Athleten.

Das ist neu bei der Nuit de la Glisse: das Publikum als Live-Jury! Aus allen fünf Kurzfilmen wählt das Publikum den besten Kurzsportfilm per Live-Voting direkt im Kino aus.

Der „Best of 40 years“ Jubiläumsfilm bietet die krassesten und teils unveröffentlichte Szenen aus 40 Jahre Sportfilm von Nuit de la Glisse von 1979 bis heute.

Bonne glisse à tous et à très vite !

Wir sehen uns, see you there!