Expedition Erde: Afghanistan – von innen

Monika Koch und Heiner Tettenborn.

Bürgerkrieg, Taliban und Opiumanbau: Reisen erscheint in dem Land am Hindukusch unmöglich. Ursprünglich wollten Monika Koch und Heiner Tettenborn nur in Jalalabad an Schulen unterrichten. Doch bald schließen sie Freundschaften zu Afghanen. Im Schutz der Familien ihrer neuen Freunde können sie nun weite Teile des Landes erkunden. Im Südosten lernen sie als Gäste eines ehemaligen Mudschahedin-Führers die archaische Stammesgesellschaft der Paschtunen kennen. In Landeskleidung im Auto ihres Freundes unterwegs, werden sie von westlichen Soldaten mit dem Maschinengewehr bedroht. Sie reisen durch unzugängliche Bergregionen zu den Seen von Band-e Amir und zur märchenhaften „Blauen Moschee“ in Mazar-e-Sharif.

Die Beiden zeigen ein Afghanistan, das in den Medien oft zu kurz kommt: Faszinierend und wunderschön, aber auch tief gespalten.