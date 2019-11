× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

maNga ist eine türkische Rockband. Bei ihrer Musik handelt es sich hauptsächlich um eine Verschmelzung von alternativem Metal und Hip-Hop mit einem Hauch anatolischer Melodien.

Der starke Turntablegebrauch lässt sie mit modernen US-amerikanischen Nu-Metal-Bands vergleichen.

Ihr Song Bir Kadın Çizeceksin ist auf dem Soundtrack der 2005 erschienen Fußballsimulation FIFA 06. Bei den MTV Europe Music Awards 2009 wurden maNga als beste europäische Interpreten ausgezeichnet.

Im Finale des Eurovision Song Contest 2010 erreichten maNga mit dem Song „We Could Be the Same“ den zweiten Platz. Songs wie „Dursun Dünya“, “ Bir Kadin Cizeceksin“ und „Cevapsiz Sorular“ sind legendär.