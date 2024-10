Nach dem phänomenalen Erfolg von 2023, kündigt das Core Fest seine vierte und zum ersten Mal 2-tägige Ausgabe in Stuttgart an.

Von Geheimtipps der Szene bis hin zu internationalen Musikgrößen: Stimmt Euch in der kommenden Runde wieder auf erstklassige Performer*innen der Core-Szene ein!

Das mittlerweile größte Alternative-Indoor Festival in Stuttgart hat sich 2023 stärker denn je etabliert: Fast zwei Monate im Voraus mit insgesamt 1800 Besucher*innen war das Core Fest ausverkauft. Das hochkarätige Aufgebot von 15 Acts und einem über zehnstündigen Tagesprogramm auf 2 Bühnen war nicht nur viel Arbeit, sondern auch ein voller Erfolg. Größen und Fanlieblinge wie Imminence, Dead by April, Paleface Swiss trafen auf neuaufsteigenden Newcomer wie Future Palace oder Our Promise uvm. Zusammen mit einer neuen Chill-Out Area, Verkostungsmöglichkeiten und unterschiedlichen Ständen war das Festivaljahr 2023 ein voller Erfolg!

DAS Musikfestival von Fans für Fans wird stärker und aufregender denn je auf die Bühne zurückkommen. Mehr Musik, mehr lokale Szene, mehr internationale Acts. Unsere Vorfreude ist ebenfalls größer denn je.