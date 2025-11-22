Nach den phänomenalen Erfolgen der letzten Jahre, kündigt das Core Fest seine fünfte Ausgabe in Stuttgart an.

Von Geheimtipps der Szene bis hin zu internationalen Musikgrößen: Stimmt Euch in der kommenden Runde wieder auf erstklassige Performer*innen der Core-Szene ein!

Das mittlerweile größte Alternative-Indoor Festival in Stuttgart hat sich 2024 stärker denn je etabliert: Das hochkarätige Aufgebot von 15 Acts und einem über zehnstündigen Tagesprogramm auf 2 Bühnen war nicht nur viel Arbeit, sondern auch ein voller Erfolg. Größen und Fanlieblinge wie Lionheart, Comeback Kid, Adept trafen auf neuaufsteigenden Newcomer wie RedHook oder Avralize uvm. Zusammen mit einer neuen Chill-Out Area, Verkostungsmöglichkeiten und unterschiedlichen Ständen war das Festivaljahr 2024 ein voller Erfolg!

DAS Musikfestival von Fans für Fans wird stärker und aufregender denn je auf die Bühne zurückkommen. Mehr Musik, mehr lokale Szene, mehr internationale Acts. Unsere Vorfreude ist ebenfalls größer denn je.