Core im Kesse Part II

Embrace The Eclipse - Deathcore aus Stuttgart

Auxbruch - Punkrock aus Augsburg

These Days to Come - These Days to Come ist eine Melodic-Hardcore-Band aus Stuttgart.Nach etlichen Live-Auftritten veröffentlichten die fünf Jungs Anfang 2019 ihre Debut-EP mit dem Titel „But I’m Alive“.Die sanft-melancholischen Klangteppiche bis hin zu antreibenden Hardcore- und Metalcore-Parts lassen jeden Song einzigartig und abwechslungsreich klingen. Der energiegeladene Sound der Band spiegelt die Kontraste von innerer Ruhe und Zerrissenheit, Verzweiflung und Hoffnung sowie weitläufiger Sehnsucht und Freiheit wider, reißt in eine emotionale Welt mit, nur um in völliger Losgelöstheit dann wieder auszubrechen.

Autumn - Herbst in Stuttgart, AUTUMN in die Welt. Die Schweißtropfen fallen wie die Blätter sobald AUTUMN loslegt. Brachial-melodischer Post-Hardcore. Voller Emotionen liefern die Jungs schon im Gründungsjahr 15 Shows ab, gewinnen zahlreiche Bandcontests und spielen sich mit ihrem sympathisch-stylischen Frontmann Podge in das Herz jeder Schwiegermutter. AUTUMN wurde Ende2016 gegründet und seitdem stecken die fünf Jungs jede freie Minute in neue Lieder oder verbringen die Zeit im Proberaum. Podge am Mikrofon,