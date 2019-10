Core im Kessel III Festival Tag 2

Escape From Wonderland / Canine / Tide Has Turned / Overcoming Autumn / VITJA

Escape From Wonderland:

EFW - Fans aus dem modernen Metal / Metalcore wissen, was diese drei Buchstaben zu bedeuten haben. Auf Shirts, Jacken oder Baseballcaps ist das Kürzel der Süddeutschen Band ESCAPE FROM WONDERLAND immer häufiger zu finden. In der aktuellen Besetzung seit Anfang 2016 stehen die fünf Jungs für eine gelungene Mischung aus technisch versiertem Metal, der auch Einflüsse aus Hardcore und Death Metal zu einer intensiven Mischung erfrischend neu definiert, ohne dabei eindimensional oder zu verspielt zu wirken. Metalcore 2.0: atmosphärisch, melodisch, brutale Härte, dazu persönliche, emotionale Texte.

Aus dem Großraum Stuttgart kommend, konnte sich die Band schnell auch aufgrund ihrer intensiven Liveshow eine treue Fangemeinde erspielen. Das erregte auch die Aufmerksamkeit von weiteren Veranstaltern und Szenegrößen wie Caliban, Emil Bulls, Walls Of Jericho und Annisokay. Gemeinsame Shows in ganz Deutschland, Abend für Abend eine energische, schweißtreibende Performance und eine stetig anwachsende Fangemeinde machen EFW zur gern gesehenen und gern gehörten neuen Metalcore Combo im oft so überladenen Metalkosmos.

Mit dem Video zu „Shape The Light“ öffnete sich die Band im Oktober 2018 auch der breiten Öffentlichkeit. Ein krachender Song, die professionelle Produktion und die außergewöhnlich beklemmende Inszenierung besorgten den Jungs einen perfekten Start auf internationaler Ebene. Weitere Shows und die demnächst folgende EP werden die Band in Bestform zeigen und den Bekanntheitsgrad nochmals deutlich auch über die Grenzen hinaus nach oben schrauben.

Mit ESCAPE FROM WONDERLAND stellt sich ein neuer, in mehrerer Hinsicht noch nie da gewesener, Metalcore Act auf, um die Herzen der Fans im Sturm zu erobern.

Canine:

Punk/Hardcore Band from Frankfurt/Germany.

Tide Has Turned

TIDE HAS TURNED is a four-piece progressive metalcore band from Braunschweig, Germany.

Overcoming Autumn:

Post-Hardcore / Stuttgart, Germany

VITJA:

Vitja ist eine 2013 gegründete deutsche Metal-Band aus Münster und Köln. Vitja ist die russische Kurzform für Viktor, was Sieger bedeutet, laut der Band sind jedoch Klang und Ästhetik des Wortes ausschlaggebend für die Namensgebung gewesen.