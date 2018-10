× Erweitern Coreleoni Coreleoni

Leo Leoni, seines Zeichens Gitarrist und Gründer des schweizerischen Hard-Rock Exportschlagers Nummer eins »Gotthard«, kündigt sein erstes Solo Projekt an: ein Tribut an vergangene, glorreiche Tage, an eine ruhmvolle Vergangenheit voller Rock‘n‘ Roll, welche heutzutage immer noch präsent ist. Der Name des Projekts: passenderweise »CoreLeoni«! »Zum 25. Jubiläum der Veröffentlichung des ersten Gotthard-Albums wollte ich Tribut an Songs wie Downtown, Firedance oder Here comes The Heat zollen. Irgendwo liegen diese Songs noch verstaubt auf irgendeiner Casette rum. Mir liegen diese Songs, vor allem aber auch diese ganze Epoche, sehr am Herzen. Diese werden immer bei mir sein«, beschreibt Leo Leoni seine Beweggründe. Neben Leoni sind Ronnie Romero (Vocals), Hena Habegger (Drums), Igor Gianola (Guitars) und Mila Merker (Bass) mit von der Partie.

CoreLeoni, Sonntag, 4. November, 20 Uhr, Rockfabrik, Ludwigsburg

www.c2concerts.de