Die Geschichte der Highland-Rose

In unserer diesjährigen CORNAMUSA-Show knüpfen wir an die beeindruckenden Geschichten unserer letzten beiden Aufführungen „Reise in die neue Welt“ und „Rückkehr in die Heimat“ an. Die Trilogie führt Sie zurück zu den Anfängen. Erleben Sie in einer unvergleichlichen Show, wie alles begann, unter dem Motto "Die Geschichte der Highland-Rose".

Abenteuerliche Reise nach Schottland

Lassen Sie sich von uns für einen Abend entführen und erleben Sie die Geschichte von Rose, einem stolzen schottischen Mädchen, und Liam, einem tapferen Iren, der sich beim Markttreiben in Dublin in sie verliebt. Doch Irland ist von den Engländern besetzt und zu allem Unglück wird Rose entführt. Liam begibt sich mit seinen Gefährten auf eine abenteuerliche Reise, um seine große Liebe wiederzufinden und sie aus der Gewalt der Entführer zu befreien.

Begleitet von unserer siebenköpfigen Liveband wird diese Geschichte in einer unvergesslichen Darbietung zum Leben erweckt. Seien Sie dabei und erleben Sie die Anfänge einer epischen Erzählung.

Irish Dance auf Weltklasseniveau

Mit großer Freude präsentieren wir Ihnen erneut erstklassige Künstler in unserem Ensemble. An der Spitze steht der dreifache Europameister und renommierte Solotänzer sowie Choreograf Gyula Glaser, der bereits auf internationalen Bühnen wie dem Off Broadway R. Theatre in New York begeisterte. Ebenfalls dabei ist Nicole Ohnesorge, eine hochdekorierte Solotänzerin und Choreografin, die den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft erreichte und mit ihren beeindruckenden Performances unvergessliche Momente schafft.

Modernste Technik

Die atemberaubenden visuellen Eindrücke der hochklassigen Licht- und Videoprojektionen sowie die ständig wechselnden Kostüme der Künstler sind nur ein kleiner Teil der Sinnesgenüsse, die auf das Publikum einwirken. Wenn sich der Vorhang hebt und das neue Bühnenbild im Licht erstrahlt; wenn der glasklare Sound von Gesang, Stepptanz und einer Vielzahl von Instrumenten aufeinandertrifft; wenn jeder einzelne Steppschuh mit einem Mikrofon ausgestattet ist und sich alles zu einem unverkennbaren Klangerlebnis verbindet, dann weiß man: Cornamusa ist wieder auf Tour.

Veranstalter:

Scheler & Bähring GbR