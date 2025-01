CORNWALL – Englands spektakuläre Südküste

LIVE-Panorama-Show von Michael Fleck Schon auf dem Weg nach Cornwall ist man begeistert von der Schönheit und Vielfalt der südenglischen Landschaft.

Zwischen Stonehenge und Lands End in Cornwall liegen die Grafschaften Hampshire, Wiltshire, Somerset, Dorset und Devon, die mit grandioser Natur, spektakulären Bauwerken und einer reichen Historie sehr viel zu bieten haben. Da sind die Weltkulturerbestätten der Jungsteinzeit, die eine besondere Mystik ausstrahlen oder die UNESCO Stadt Bath mit ihrer herausragenden Architektur. Fast schon mediterranes Klima erwartet einem in Cornwall mit Palmen an den Promenaden und idyllischen B&B`s, die zur Übernachtung einladen. Von den dramatischen Klippen der Küste bis zu den goldenen Sandstränden und den dunklen Mooren ist die Landschaft hier atemberaubend schön. Bei Wanderungen entlang der Küstenwege sind es immer wieder die kleinen Buchten und pittoresken Häfen, die ein einzigartiges Flair haben. Sie werden sehen, wie in Cheddar der Käse produziert wird oder im Dart Moor der Whiskey und auf der Royal Cornwall Show erleben Sie die Prämierung seltener Nutztierrassen.

Wir erkunden auch die Geschichte Cornwalls, angefangen bei den legendären Königen und Mythen, bis hin zu den Spuren der Bergbauindustrie, die die Region mitgeprägt hat. Natürlich dürfen bei einer Reise durch Cornwall nicht die wunderschönen Landschaftsgärten fehlen. Dschungelfeeling ist in einigen garantiert! Immer auf der Jagd nach dem besten Licht hat der renommierte Fotograf und Abenteurer Michael Fleck ein zauberhaftes Portraits Südenglands geschaffen. Mit vielen Drohnenflügen ergeben sich sensationelle Blickwinkel, die Sie begeistern werden. Egal ob Sie ein Naturliebhaber, Kulturfan oder Abenteurer sind – in Cornwall und Englands Süden gibt es für jeden etwas zu entdecken!