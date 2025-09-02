Corona-Retrospektive – Kreativität auf Distanz

Die drei Corona-Jahre haben unser Vereinsleben – wie bei vielen anderen – stark herausgefordert. Ein gemeinsames Filmegucken vor Ort war nicht möglich, die gewohnten Treffen im Club mussten wir aussetzen. Doch wir hatten neue Wege gefunden, um in Verbindung zu bleiben und um unsere kreative Arbeit fortzusetzen.

Regelmäßig trafen wir uns online über Skype, zu Anfang mit viel Geduld, um uns mit dem noch ungewohnten Medium anzufreunden, und dann zunehmend mit Routine und viel Humor. In dieser besonderen Zeit entstanden viele kurze, doch ideenreiche Filme. Sie spiegeln unsere Fantasie wider und vor allem unserer Freude darüber, gemeinsam etwas zu schaffen – trotz physischer Distanz.

Am 2. September, gleich nach der Sommerpause, möchten wir diese filmischen Kunstwerke noch einmal gemeinsam anschauen, darüber diskutieren und uns an diese außergewöhnliche Zeit erinnern. Wir laden herzlich dazu ein, mit uns zurückzublicken - auf bewegende, manchmal skurrile, aber immer wieder inspirierende Momente.

Die Filmliste wird demnächst auf unserer Homepage veröffentlicht: https://www.lfc-lb.de/event/corona_retrospektive/

Gäste sind wie immer herzlich willkommen – wir möchten Sie dazu gerne in unseren Clubraum, Mathildenstraße 31 / 1 einladen.