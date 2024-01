"Corpus Delicti" – Schauspiel von Juli Zeh

In ihrem 2007 uraufgeführten Erfolgsstück entwirft die Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh das spannende Science-Fiction-Szenario einer Gesundheitsdiktatur im Jahr 2057 und verhandelt daran brandaktuelle gesellschaftliche Fragen: Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Wie viel persönliche Freiheit ist möglich? Wie viel staatliche Regulierung ist nötig? An der Württembergischen Landesbühne Esslingen hat die junge niederländische Regisseurin Eva Lemaire das Stück neu in Szene gesetzt.

Eine Einführung hält um 19.15 Uhr die Dramaturgin Sarah Frost von der Württembergischen Landesbühne Esslingen.