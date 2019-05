In einer Zukunft Mitte des 21. Jahrhunderts gibt es keine Krankheiten mehr. Damit dies auch so bleibt wird staatlicherseits ein strenges Gesundheitsprogramm, „Die Methode“, installiert. Sie besagt Kontrolle durch den Staat bei Hygiene, Ernährung und Gesundheitsvorsorge. Genussmittel, die dem Körper schaden, sind strengstens verboten. Die junge Biologin Mia Holl beginnt an diesem System zu zweifeln, als ihr Bruder Moritz anhand einer DNA-Analyse des Mordes angeklagt wird und daraufhin Suizid begeht. Denn sie glaubt an seine Unschuld.Die Zukunftsdystopie „Corpus Delicti“ der Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh, zunächst als Theaterstück geschrieben, sorgte in der Romanfassung für den Durchbruch der inzwischen vielfach ausgezeichneten Autorin.