Corso Cabaret: Die Burlesque Mini-Revue

Burlesque, Burlesque, Burlesque allenthalben! Woran liegt es wohl, dass diese Kleinkunstform - welche vor etwa einem Jahrhundert entstand - das Stuttgarter Publikum so fasziniert?

Fanny di Favolas Burlesque Mini-Revue CORSO CABARET begeistert ein breitgefächertes Publikum Monat für Monat. In dem kleinen, versteckten Insider-Club Corso Bar präsentieren sich die weltweit besten Künstler und Künstlerinnen des Genres und bringen eine humorvoll-sinnliche, niemals-peinliche, und dennoch anregende Show auf die kleine Bühne. Aufreizend, stilvoll und charakterstark setzen sich die eleganten Damen (und Herren!) in Szene und manifestieren sich eindrucksvoll unter Zuhilfenahme von Pailletten, viel Glitzer und Stilettos. Und das Publikum ist stets ein Teil hiervon: Es wird geklatscht, getanzt, gejubelt und gefeiert!

Mad Cat stammt aus der ewigen Stadt Rom und gewann 2018 das Ferrara Burlesque Festival als „Beste Performerin“. Sie ist neben ihrer Tätigkeit als Burlesque Künstlerin auch Pinup Model und professionelle Tänzerin. Wie ihr Bühnenname schon erahnen lässt, vereint sie auf der Showbühne Grazie und Eleganz mit einem Hauch Gefährlichkeit. Novelty Starr besucht Stuttgart erstmalig und stammt aus der norwegischen Hauptstadt Oslo. Sie wird oft als „burleskes Chameleon“ bezeichnet, da sie es versteht ihr Bühnen-Alter Ego binnen eines Tassel-Schwungs von „Lolita“ zur „Femme Fatale" verwandeln zu lassen. Desweiteren hat sie 2017 den prestigeträchtigen Titel „Miss Pinup International“ gewonnen. Lilou Frou Frou hat das Corso Cabaret bereits einmal beehrt und die charmante Münchnerin versteht sich neben meisterhaftem Burlesque-Handwerk auch auf die faszinierende Kunst der Magie. Veranstalterin Fanny di Favola wird es sich natürlich auch nicht nehmen lassen, sich ebenfalls einzureihen in das Aufgebot der Darsteller und sich in gar virtuoser Manier auf der Bühne ihres Kostüms zu entledigen! Moderiert und musikalisch begleitet wird der Abend vom Co-Veranstalter des Stuttgart Burlesque Festivals, Herr Jäger. Achtung: Die Veranstaltung beginnt bereits um 21h, Stagetime ist 22h und der Event endet um 24h. Perfekt also für eine "vor-diskothekliche EInstimmung" in relaxter und stilvoller Atmosphäre!

Fanny Di Favola Elmar Jäger Tolgay Moralioglu Maddalena Madcat Terracina Rebecca Kilcline Abbott Lilou Frou