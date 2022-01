CORTEX (NOR)

Thomas Johansson – Trompete

Kristoffer Berre Alberts – Saxophon

Ola Høyer – Kontrabass

Dag Erik Knedal Andersen – Schlagzeug

Free-Jazz? Nun, nicht genau. Dieses Quartett aus Norwegen hat zwar die Tradition als Grundlage genommen, aber der ursprüngliche afroamerikanische Free Jazz klang nie so. Das Magazin Jazzwise hat die Energieexplosionen von Cortex mit besseren Worten beschrieben: „Avantgardistische Partymusik“. Anstelle der Pfade zum spirituellen Aufstieg oder der Revolte gegen den Mann spielen Thomas Johansson, Kristoffer Berre Alberts, Ola Høyer und Dag Erik Knedal Andersen Musik zum Feiern und zur Freude, und das ist in den momentanen Zeiten heilig. Die komponierten Themen sind einfach und ohne Ornamente und geben den Immprovisationen den nötigen Raum und all die Komplexität, die wir in kreativer Musik gerne hören. Die Stücke sind intensiv, dramatisch und druckvoll, laden dazu ein, den Körper zu bewegen und fordern ständig Geist und Seele heraus. Erinnern Sie sich, als Ornette Coleman und Don Cherry oder John Zorn und Dave Douglas zusammen spielten? Cortex ist das nächste, worauf Sie gewartet haben…