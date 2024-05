Nikolai Rimski-Korsakow: Die Mainacht

m Rahmen des 36. Isny Opernfestivals ist dieses Jahr die märchenhafte romantische Oper von Nikolai Rimski-Korsakow im Wilhelma Theater zu sehen.

Der junge Lewko möchte seine Geliebten Hanna heiraten. Doch sein Vater, der Dorfälteste, hat es selbst auf das Mädchen abgesehen. Lewko mobilisiert die Burschen des Dorfs zu Spottliedern und Aufruhr gegen seinen Vater. Überlieferte Geistergeschichten bestimmen die Fantasie der derben Dorfleute, es kommt zu einem quirligem Durcheinander und vielen Verwechslungen. Mit Zauberhilfe der Nixen und Rusalken, die im nahegelegenen See wohnen, dürfen Lewko und Hanna schließlich doch noch heiraten.

Die Tänze und Gesänge der Dorfbewohner in der "Mainacht" sind von fröhlicher ukrainischer und russischer Volksmusik inspiriert. Die Musik der Arien und Duette strahlt in einem lyrischen Märchenton mit bezaubernder Wärme. Bei der Instrumentation orientierte sich Rimski-Korsakow an der Durchsichtigkeit der Musik Michail Glinkas. Der Mittelakt bildet mit dem betrunkenen Kalenik, dem Schnapsbrenner und der lautstarken Schwägerin des Dorfältesten einen turbulenten sozialkritischen Gegenpol voller Komik.

Das Libretto der "Mainacht" entstand nach einer Erzählung von Nikolai Gogol. Im Libretto sind die bei Gogol vorgegebenen sprachlichen Besonderheiten des ukrainischen Idioms beibehalten.

Das Stück wird zum Teil in deutscher, als auch - des Klangs wegen - in russischer Sprache gesungen. Ein Erzähler wird dem Publikum die Handlung leicht und unterhaltsam verständlich machen.

Das Isny Opernfestival inszeniert seit 1989 – gefördert vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst Baden Württemberg - energievolle und farbenfrohe Aufführungen mit Studierenden sowie Absolventinnen und Absolventen verschiedener Musikhochschulen des südlichen deutschsprachigen Raumes.

Künstlerische Gesamtleitung: Hans-Christian Hauser

Im Anschluss an die Vorstellung findet im Studio des Wilhelma Theaters ein „come together“ mit den Künstlerinnen und Künstlern statt.