Così fan tutte

Oper von Wolfgang Amadeus Mozart

Libretto von Lorenzo Da Ponte

Jānis Liepiņš Musikalische Leitung

Tatjana Gürbaca Inszenierung

Ingrid Erb Bühne & Kostüme

Stefan Bolliger Licht

Nationaltheater Mannheim

Alles beginnt mit einer Wette. Angestachelt von dem lebenserfahrenen Don Alfonso wollen Ferrando und Guglielmo die Treue ihrer Verlobten Dorabella und Fiordiligi testen. Also täuschen die beiden jungen Männer eine Kriegseinberufung vor, kehren verkleidet zurück und werben über Kreuz um die Gunst der jeweils anderen Frau. Bald schon erliegen diese ihren Verführungskünsten, denn: »Così fan tutte« – So machen’s (angeblich) alle Frauen. Doch nun entspinnt sich ein emotionales Verwirrspiel. Wer liebt jetzt eigentlich wen?

Mit »Così fan tutte« schufen Wolfgang Amadeus Mozart und sein Librettist Lorenzo Da Ponte eine psychologische Versuchsanordnung über Liebe, Treue, verborgene Sehnsüchte und Enttäuschungen, die bis heute hinsichtlich ihrer Raffinesse ihresgleichen sucht. Was als scheinbar heiteres Spiel beginnt, wird bald bitterer Ernst. Einzig die Musik wagt es, den Kern des Spiels zu enthüllen und die wahren Leidenschaften ans Licht zu bringen. Was lässt sich heute aus dieser »Schule der Liebenden«, wie die Oper im Untertitel heißt, lernen? Etwa, wie man liebt? Wie das Begehren gezähmt werden kann? Oder gar, wie (Un-)Treue funktioniert? In der sinnlichen und einfallsreichen Inszenierung der Erfolgsregisseurin Tatjana Gürbaca wird die »Schule der Liebenden« zum poetischen Kammerspiel.

Einführung 17.20 Uhr