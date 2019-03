Cosmetica 2019

× Erweitern cosmetica.de/cosmetica-stuttgart/pressemitteilungen Cosmetica Stuttgart

Januar 2019. Sie ist ein Frühjahrsbote der besonderen Art: Vom 13. bis 14. April 2019 öffnet die COSMETICA Stuttgart mit dem begleitenden GUT zu FUSS-Fachkongress ihre Pforten.

Der Branchentreff in der Schwabenmetropole lässt keine Wünsche offen: In der Messehalle 4 zeigen rund 640 Firmen und Marken auf etwa 15 000 Quadratmetern das vielfältige Spektrum der Beauty-Branche. Apparative, pflegende und dekorative Kosmetik finden hier ebenso ihren Platz wie Nail Art, Naturkosmetik, Permanent Make-up, Lashes, Wellness und Accessoires.

Auf dem Gemeinschaftsstand des Verband Cosmetic Professional e. V. (VCP) präsentieren sich auch dieses Mal wieder Top-Marken der professionellen Dienstleistungskosmetik. Die Hautpflege-Experten von Alex Cosmetic, Charlotte Meentzen, Dalton Marine Cosmetics, Dr. Rimpler, Gertraud Gruber, Ingeburg Praxis-Cosmetic, Janssen Cosmetics und Thalgo stellen hier ihr breit gefächertes Leistungsspektrum vor und beraten die Fachbesucher kompetent für deren Geschäftserfolg.

Die COSMETICA-Fachmessen zeichnen sich durch ein exklusives Weiterbildungsangebot aus. Auf der COSMETICA Stuttgart können die Teilnehmer der informativen und praxisorientierten Workshops ihr eigenes Know-how vertiefen und sich neue, innovative Behandlungsmethoden aneignen. Unter der kompetenten Anleitung von Brigitte Würfl lernen Beauty-Profis Techniken wie Brow Henna oder Lippenaufpolsterung mittels Luftdruck. Naildesigner sind bei Marielle Plüschke gut aufgehoben, die erfahrene Nail Artistin schult Hochzeits-Nail Art und „One-Stroke gemogelt“. Die Friseurmeisterin Annerose Cutivel setzt bei Ihrem Haar-Workshop den Schwerpunkt auf Hochsteckfrisuren für Hochzeiten und andere feierliche Anlässe. Die Seminarplätze sind begrenzt, daher wird eine frühzeitige Anmeldung über den COSMETICA Ticket-Shop empfohlen. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben.

Events, Fachvorträge und anschauliche Behandlungsvorführungen dürfen auf der COSMETICA Stuttgart ebenfalls nicht fehlen. Diese zählen zum ebenso attraktiven wie abwechslungsreichen Rahmenprogramm, das den Messebesu-chern am Meeting Point geboten wird. Diese können sich u. a. auf die inspirierende Schmink-Show „Shimmer & Glow“ der Visagistin Malu Wilz freuen. Die Naildesignerin Eva-Maria Konwert wiederum demonstriert „Volllackierung mit Farbverlauf und der Sugar-Technik“ auf der großen Bühne. Ganz besonders farbenfroh wird es während der „Diamond Bodypainting-Show“ der Make-up-Artistin Carola Hickl.

In der COSMETICA Schmink- und Hair-Lounge sind die Messebesucher die Stars. Hier frischen die Visagisten der Stuttgarter Berufsfachschule für Kosmetik Edith Lehmann und der international bekannte Make-up-Artist Ivan Saputera das Tages-Make-up der Gäste auf. Für die Haare ist Friseurmeisterin Annerose Cutivel zuständig. Sie rundet den Look auf Wunsch mit einem kleinen Hair-Styling ab. Der Service ist für die Fachbesucher kostenlos, wir freuen uns aber über eine Spende, die dem Stuttgarter Kinder- und Jugendhospiz zugute kommt.

Für alle KosmetikschülerInnen bietet sich auf der COSMETICA Stuttgart die letzte Chance sich für das Finale des COSMETICA Schulawards 2018/2019, powered by Verband Cosmetic Professional e. V., auf der COSMETICA Frankfurt zu qualifizieren. Für die Theorieprüfung ist eine Anmeldung vorab erforderlich, die Prüfung findet am Samstag von 13 – 14 Uhr statt und besteht aus einem Multiple-Choice Test. Eine Teilnahme lohnt sich in jedem Fall, denn alle TeilnehmerInnen erhalten eine prall gefüllte Goodie-Bag mit hochwertigen Produkten der Sponsoren Charlotte Meentzen, Dr. Spiller, Ionto-Comed, Janssen Cosmetics und Klapp Group.

Begleitend zur COSMETICA Stuttgart findet der GUT zu FUSS Fachkongress für Podologen und Fußpfleger statt. Hier sind nicht nur zahlreiche Firmen und Marken vor Ort vertreten, sondern auch die fachspezifische Fortbildung im Rahmen von insgesamt 8 Fuß-Workshops und teilweise bepunkteten Kongressvorträgen renommierter Experten möglich. Am Aktionspunkt Fuß werden ebenfalls Vorträge und Diskussionsmöglichkeiten angeboten, die für das Messepublikum frei zugänglich sind.

Fachbesucher können ihre Eintrittskarten für die COSMETICA Stuttgart und die GUT zu FUSS online über den benutzerfreundlichen COSMETICA Ticket-Shop erwerben, bequem zu Hause ausdrucken oder als eTicket auf das Smartphone laden. Pro Fachbesucher sind zwei Begleitpersonen erlaubt, Besucher aus Österreich und der Schweiz haben freien Eintritt.

Die COSMETICA Stuttgart ist gut erreichbar: Vom Hauptbahnhof gelangt man mit der S-Bahn direkt zum Messegelände, das auch vom Flughafen nur wenige Schritte entfernt ist. Auch die Haltestellen der Fernbusse befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Eingang.

Weitere Informationen zur COSMETICA Stuttgart und dem GUT zu FUSS Fachkongress finden Sie unter

www.cosmetica.de/gut-zu-fuss-stuttgart sowie unter www.cosmetica.de/cosmetica-stuttgart.