Cosmic Banditos Konzert QLTourRaum

Supertramp, Manfred Mann, Pink Floyd oder Led Zeppelin … alle an einem Abend und sie klingen wie damals …

So die Meinung des Publikums der Cosmic Banditos. „Seit Jahren habe ich diese Songs nicht mehr live gehört und sie klingen wie das Original.“ Seit Ende der 90er haben sich die Cosmic Banditos aus dem Stuttgarter Raum dem Classic Rock der 70er verschrieben und sie picken sich hier die Perlen heraus, die jeder kennt, aber sonst keiner spielt.

Es ist die Liebe zum Detail, die das Klangbild der Cosmics prägt – wer bei Shine on you Crazy Diamond die Augen schließt, hört David Gilmour an der Gitarre, der Moog Synthesizer klingt nach Manfred Mann und beim Betreten der Location zeigt das durchsichtige Ludwig Vistalite Drumkit dem Kenner sofort, dass an diesem Abend die 70er vorbeischauen werden.

Neben der Erfahrung aus 30 Jahren on Stage wurde der Sound der Cosmics durch die Zusammenarbeit mit einigen „Originalen“ perfektioniert. Gemeinsame Konzerte mit Mick Rogers von Manfred Mann’s Earthband oder John Lawton und Lee Kerslake von Uriah Heep gehören zu den Highlights der Bandgeschichte. Und die Pink Floyd Shows der Cosmic Banditos sind legendär, obwohl mittlerweile zahlreiche Tribute Bands unterwegs sind.

Jetzt starten die Cosmics mit neuem Sänger und neuem Programm wieder durch. Freut euch auf einen Abend mit den Klassikern aus der Rockdisco der 70er, von Rainbow bis Genesis, von Pink Floyd bis Manfred Mann … wer nur zuhören will, genießt sitzend und wer tanzen will, genießt auf der Tanzfläche. Am Ende heißt es: „So habe ich diese Songs schon ewig nicht mehr gehört.“