Unter dem Titel Cosmic Playgrounds veranstaltet das Dieselstrasse Kulturzentrum am 14. & 15. März 2025 in Kooperation mit PODIUM Esslingen und dem Pop-Büro Region Stuttgart ein Festival, welches sich dem weiten Feld der elektronischen Kunst und Musik aus den verschiedensten Richtungen annähert. Bereits zum vierten Mal entsteht in Esslingen ein Raum für Künstler*innen, die sich auf besondere, innovative oder experimentelle Art und Weise diesem Thema widmen.

Über zwei Abende werden auf zwei Bühnen Genregrenzen aufgelöst: von Mechanik über Elektronik, von analog bis digital – alles was der „Kosmos” zu bieten hat findet hier einen Platz. Das Format stellt einen Raum für ein breites Spektrum an spannender, experimentierfreudiger, abstrakter aber auch herausfordernder Musik, und wird so zu einem Treffpunkt für Musiker*innen, Soundkünstler*innen und DJs unterschiedlicher Generationen.

Programm Freitag:

Siri Thiermann

Exotica Lunatica

Oh No Noh

Maier-Hauff//DeRungs

Programm Samstag:

Jochen Keil / Marcus Korb

Laima Adelaide / Reto Weiche

Benoît and the Mandelbrots

PYUR

AFAR