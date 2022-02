Cosmic Radio Show: Verzeihen

Gäste: Joy Denalane & Olivia mit-Scherlich-Schönherr

LIVE AUS / IN BERLIN: Nachdem Jasmin El-Manhy letztes Jahr selbst Gast bei einer Cosmic Radio Show im Theater Rampe in Stuttgart war, hat sie die Rundfunksendung vor Publikum für März in die Neuköllner Genezarethkirche eingeladen. Die Cosmic Radio Show Reihe geht in ihre zweite Spielzeit, sie will Menschen miteinander ins Gespräch bringen und sie dazu anregen über jeweils einen Begriff aus dem menschlichen Zusammenleben zu diskutieren. Dabei ist Live Pop Musik, die sich inhaltlich und formal mit dem jeweiligen Begriff auseinandersetzt, zentraler Bestandteil der Show. Thema der Sendung im März ist „Verzeihen“.

Gäste sind die Motown Künstlerin Joy Denalane sowie die Philosophin Olivia Mitscherlich-Schönherr, die zu Grenzfragen menschlichen Lebens forscht und sich mit Fragen der Selbstsorge auseinandersetzt. Musikalisch begleitet wird der Abend von der Cosmic Radio Show Band, mit der auch Motown Artist Joy Denalane einige ihrer Songs aus dem Album „Let Yourself Be Loved“ singen wird. Durch die Cosmic Radio Show führen Moderatorin und Sprecherin Aliki Schäfer und DJ und Moderator Andreas Vogel, die musikalische Leitung hat Max Braun. Themen der zweiten Staffel der Reihe sind im weiteren „Freundschaft“ und „Vertrauen“.