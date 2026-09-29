Cosmic Rituals und Sterne tanzen: Orium ist zurück!

Bei Rainer von Vielen ist der Name Programm – ob mit Band, im Duett, dem Projekt ORANGE oder auch als ORIOM – schon bei so mancher Gelegenheit hat er hier im Landkreis glücklich schwitzende Menschen und weichgetanzte Beine zurückgelassen.

Das schreit nach einer Wiederholung – und zwar laut. Zumal Ende des Jahres mit Cosmic Rituals das neue Album von ORIOM erscheint. Dieses verspricht nicht weniger als archaische Klangwelten in Verbindung mit elektronisch ekstatischen Dance-Beats und Planeten-Frequenzen. Auf Einladung von Adieu Tristesse e.V. am 13.11. in der 7180 Bar zu erleben.

In der Welt der Musik gibt es immer wieder Künstler, die mit ihren Visionen neue Horizonte eröffnen. Rainer von Vielen, ein Name, der bereits für seine genreübergreifenden musikalischen Abenteuer bekannt ist, hat mit ORIOM ein Projekt ins Leben gerufen, das die Grenzen dessen, was wir als Dance Music kennen, sprengt und neu definiert.

ORIOM ist nicht nur ein weiteres Soloprojekt; es ist eine Ode an die kosmische Harmonie, eine Symphonie, die aus den Tiefen des Universums zu uns spricht. Mit Grundtönen, die auf die Frequenzen der Planeten abgestimmt sind, schafft Rainer eine musikalische Landschaft, die sowohl erdend als auch erhebend wirkt. Sein unverwechselbarer Kehlkopfgesang, kombiniert mit pulsierender Percussion und Live-Elektronik, macht ORIOM zu einem Erlebnis, das sowohl für den Körper als auch für die Seele tanzt.

ORIOM ist eine musikalische Revolution, ein Tanz durch die Galaxien, der in jeder Zelle des Körpers widerhallt. Es ist eine Einladung, sich der Musik hinzugeben und gleichzeitig eine tiefere Verbindung zum Universum zu knüpfen. Rainer von Vielen hat mit ORIOM nicht nur ein Album geschaffen, sondern ein ganzes Erlebnis, das die Kraft hat, die Tanzflächen dieser Welt zu transformieren und die Herzen der Menschen zu berühren.

Einlass: 20.00 Uhr.