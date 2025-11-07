Cosmo Klein & The Campers Konzert Kultur

Cosmo Klein & The Campers ist ein Musiker-Kollektiv, das 2023 mit seinem gefeierten Debütalbum „Soul Fiction“ ordentlich für Furore sorgte.

Neben internationalen Stars wie Cory Wong (Vulfpeck) und Justin-Timberlake-Drummer Brian Frasier Moore versammelt sich hier die absolute Crème de la Crème der deutschen Musikszene um Cosmo Klein. Stilistisch verwurzelt bei den großen Ikonen wie Prince, Marvin Gaye und James Brown, bringen Cosmo Klein & The Campers dennoch ihren ganz eigenen, frischen und zeitlosen Sound auf die Bühne. „Cosmo schafft es, Soul, Jazz und Pop mühelos unter einen Hut zu bringen und kreiert dabei seinen ganz eigenen Sound“, schwärmt Music Headquarters.

2025 legen Cosmo Klein & The Campers mit dem Remix-Album „Soul Fiction Remix“ nach – ein Klangkunstwerk, kuratiert vom renommierten Berliner DJ Daniel W. Best (Best’s Friends Music). Gemeinsam mit internationalen Größen wie Art Of Tones, Opolopo, Philippa und DJ Friction entstehen dabei Clubsounds mit Tanzgarantie, die das Spektrum von Nu Disco und Soulful House bis hin zu raffinierten Hip-Hop-Einflüssen abdecken. Mit seinem neuen Album „Roadtrip to Disco Land“ beweist Cosmo wieder mal sein Händchen für starke Melodien, tiefgründige Texte und treibende Grooves. Er schafft es damit nicht nur das Herz und den Kopf seines Publikums zu berühren, sondern sie garantiert auch zum Tanzen zu bringen.

Claus Fischer (Bass)

Peter Weniger (Sax)

Patrick Wieland (Gitarre)

Cosmo Klein (Drums/Vocals)