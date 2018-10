Im April erschien endlich „The Much Much How How And I“, das Debütalbum von COSMO SHELDRAKE. Schon seit einigen Jahren überrascht uns der junge Brite immer wieder mit seinen unglaublichen Stücken.

Bereits mit seiner „Pelicans We“-EP aus dem Jahr 2015 setzte der 27-jährige Londoner ein deutliches Ausrufezeichen und zeigte seine Fähigkeiten als Singer/Songwriter, Komponist, Produzent und Multiinstrumentalist auf. Sheldrake wusste seine Musik stets in Szene zu setzen und vergrößerte mit ausgefallenen Sessions stets den Kreis seiner Fans. Die schier unendliche Bandbreite an Klängen und Geräuschen, die zum Teil aus seinen umfangreichen Field Recordings stammen und die zusammenschmelzen mit Elementen des Folk und Synthie-Sounds, lassen „The Much Much How How And I“ fast wie ein modernes Märchen klingen, durch das uns COSMO SHELDRAKE leichtfüßig führt.

Die musikalische Vielfalt ist dabei überraschend. Der Mann spielt über 30 verschiedene Instrumente, die er sich weitgehend selbst beigebracht hat, darunter Gitarre, Banjo, Keyboards, Bass und Kontrabass, Schlagzeug, Tin Whistle, Sousafon und Akkordeon. Er setzt sie auch gerne live, bei seinen Auftritten ein und verbindet sie auf seiner Loop Station mit in aller Welt gesampelten Sounds zu fantastischen und klangvollen Stücken. Nebenbei ist der Londoner ein begnadeter Sänger, der am liebsten improvisiert – schließlich hat er unter anderem bei keinem Geringeren als Bobby McFerrin studiert. Er verfolgt einen ganz eigenen Ansatz und findet, dass zu Musik auch Spiel, Unsinn und all die Töne gehören, die man der Umgebung ablauschen kann. Er glaubt daran, dass man Musik am besten nicht mit Noten, sondern über das Gehör zu spielen lernt und setzt diese Grundsätze auch im Unterricht um. Er hat bis 2013 einen Gemeindechor geleitet und lehrt an Schulen, er tourt international auf der Straße und in Hallen, solo und mit verschiedenen Bands. Er hat Soundtracks und Musik für Theaterstücke geschrieben. Kurz gesagt: COSMO SHELDRAKE kennt die Musik aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln und hat das Talent, all seine Erfahrungen in seine wundervoll ungewöhnlichen Kompositionen einzubauen. Er ist aber auch ein fantastischer Entertainer. Da ist es doch sehr schön, dass er mit den neuen Songs auch wieder auf ausgedehnte Tour zu uns kommt und das Füllhorn seiner Musik öffnet.

SUPPORT

Bunty Looping