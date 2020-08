Eigentlich hätte am 26. und 27. September 2020 das große Science-Fiction-Treffen im Technik Museum Speyer stattgefunden, doch Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir lassen den Kopf nicht hängen: Am gleichen Wochenende bieten wir mit dem Cosplay-Wochenende eine Alternative mit zwar deutlich reduziertem Programm, jedoch mit viel Charme.

Willkommen sind alle, die das Museum unterstützen und an das abgesagte Science Fiction Treffen erinnern wollen, egal ob im Kostüm oder in zivil. Es soll eine Plattform geboten werden, Kostüme zu zeigen, sich mit anderen Fans auszutauschen und um ein Zeichen zu setzen, dass man auch in schwierigen Zeiten zusammenhält - natürlich mit entsprechendem Abstand, Helm, Maske oder dem klassischen Mund-Nasenschutz.

Mit befreundeten Clubs und Vereinen gibt es an beiden Tagen zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr ausgewiesene Fotopoints, die von der Star Wars Kostümgruppe German Garrison betreut werden. Unter Beachtung der aktuellen Abstandsregelung kann man sich dort mit den Cosplayern fotografieren lassen. Fan Cars aus Filmen und Serien (u.a. von der Umbrella Corporation), eine Modellbauausstellung (VFLP Speyer) sowie eine Legoausstellung (Schwabenstein 2 x 4 e.V.) werden zu bestaunen sein. Im FORUM Kino hält Robert Vogel an beiden Tagen Vorträge zum Thema Science Fiction und es werden Fanfilme gezeigt.