COSSU | WE ARE THE GERMANS – Stand-Up Comedy

COSSU ist Comedian, Content Creator und Rapper.

Mit seinen viralen Parodien deutscher Eigenheiten und Dialekte begeistert COSSU auf Instagram und TikTok regelmäßig Hunderttausende von Fans. Egal ob Schwäbisch, Sächsisch oder Berlinerisch – COSSU zeigt mit viel Humor, dass uns mehr verbindet als trennt.

Aufgewachsen im schönen Schwarzwälder Haslach, begibt sich COSSU nun

erstmals auch auf LIVE-Bühnen außerhalb seiner Heimat: Eine energiegeladene Mischung aus Comedy, Musik und Sprache, die das Publikum mitreißt und zeigt, wie vielfältig Deutschland klingt.

Sein Erfolgsbuch „WE ARE THE GERMANS“ schaffte es direkt auf die Spiegel-

Bestsellerliste und ist somit Namensgeber seines ersten Soloprogramms. WE ARE THE GERMANS – Stand-Up Comedy COSSU gehört längst zur deutschen Comedy- und Entertainment-Szene – und das aus gutem Grund: Seine Vielseitigkeit, sein Wortwitz und sein Gespür für gesellschaftliche Themen machen ihn einzigartig. Bei aller humoristischen Inhalte im Netz setzt er sich auch aktiv gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein.

Er war bereits in zahlreichen TV-Shows zu sehen, darunter als Sidekick in „Darf er das?! – Die Chris Tall Show“ (RTL), bei „Verstehen Sie Spaß?“ (DAS ERSTE), als Gast in der „NDR Talkshow“ - und ab Juni 2025 ist er als Schauspieler in der ZDF- Comedy-Serie „Tschappel“ zu sehen. Auch bei den „strassenstars“ (HR) sorgt er regelmäßig für Lacher.

Von 2014 bis 2019 stellte COSSU im Vorprogramm von Bülent Ceylan seine Live- Qualitäten und seine Spontanität mit ansteckendem Charme und Tempo in großen Hallen unter Beweis.

Ob auf der Bühne oder im Netz: COSSU unterhält, überrascht - und zeigt: Egal

welcher Dialekt - Lachen ist unsere gemeinsame Sprache.

www.cossu.me