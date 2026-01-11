Cossu

We are the Germans — Stand-Up Comedy

COSSU ist Comedian, Content Creator und Rapper. Mit seinen viralen Parodien deutscher Eigenheiten und Dialekte begeistert COSSU auf Instagram und TikTok regelmäßig Hunderttausende von Fans. Egal ob Schwäbisch, Sächsisch oder Berlinerisch – COSSU zeigt mit viel Humor, dass uns mehr verbindet als trennt.

Aufgewachsen im schönen Schwarzwälder Haslach, begibt sich COSSU nun erstmals auch auf LIVE-Bühnen außerhalb seiner Heimat: Eine energiegeladene Mischung aus Comedy, Musik und Sprache, die das Publikum mitreißt und zeigt, wie vielfältig Deutschland klingt.

Sein Erfolgsbuch „WE ARE THE GERMANS“ schaffte es direkt auf die Spiegel-Bestsellerliste und ist somit Namensgeber seines ersten Soloprogramms.

Theaterhaus Stuttgart Siemensstraße 11, 70469 Stuttgart
