Cosy Crime in Ebersbach - 101 Schlawiner - Lesung mit Musik

Autor Jürgen Seibold liest, erzählt und singt. 101 Schlawiner - Der neue Bookman-Krimi: Neben Robert Mondrians Buchhandlung wird der Hundesalon "Crew Ella" eröffnet, und in Remslingen begegnet man so vielen Dalmatinern wie nie zuvor. Als ein Tierarzt im Hundesalon erdrosselt wird, gerät die attraktive Besitzerin Ella unter Verdacht ... doch dieser Fall hat mehr Wendungen als ein Dalmatiner Flecken.
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