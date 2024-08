COUCH KONZERT MIT JEANETTE BIEDERMANN IN Winnenden

Couch Konzert mit Jeanette Biedermann am 21.09.2024 Hermann-Schwab-Halle Winnenden

Erlebe das Konzert von Jeanette Biedermann - hautnah in "Wohnzimmer-Atmosphäre"

Als Sängerin hat Jeanette Biedermann bislang 9 Soloalben veröffentlicht, die sich sämtlich in den Top Ten der deutschen Musikcharts platzieren konnten.

Sie ist Teilnehmerin von (Auswahl): „Sing Meinen Song“ (VOX, 2019) – „The Masked Singer“ (Pro 7, 2022) „Denn Sie Wissen Nicht, Was Sie Tun“ (RTL, 2023) „Wer Weiss denn Sowas – XXL“ (ARD, 2024)

Ihre insgesamt 7 Solo-Tournee ist für Frühjahr 2025 geplant. Aktuell ist Jeanette Biedermann gemeinsam mit Gregor Meyle Gastgeberin im der Eurovisionssendung „YOUR SONGS“. Und nun spielt Sie am 20.09.24 in Weissach (bei Stuttgart) exklusiv ein Couch Konzert in Akustikbesetzung.

Ihre bekanntesten Songs: Sing!, Rock my life, Break On Through, Rockin’ on Heaven’s Floor, etc.

Genießen Sie das Couch Konzert in Wohnzimmeratmosphäre. Die Gästen sitzen auf Sofas und Sesseln, die Bühne steht mittendrin, eine ganz besonders intime Atmosphäre.

Informationen:

• Einlass ab 19:00 Uhr

• Beginn ab 20:00 Uhr

• Tickets im Vorverkauf kosten 38€-40€

• Sollten Plätze an der Abendkassen verfügbar sein, kosten diese 45€

• Freie Sitzplatzwahl in der jeweiligen Kategorie

• Tickets gibt’s unter: https://diginights.com/ticket/2024-09-21-couch-konzert-mit-jeanette-biedermann-hermann-schwab-hallee/step/1

Alle weiteren Infos unter:

https://pm-event.de/jeanette-biedermann.html oder info@pm-event.de