Couch Konzert mit Julian le Play

Hautnah Konzert mit Julian le Play am 28.03.2025

Erlebe das Konzert mit Julian le Play - hautnah in "Wohnzimmer-Atmosphäre" am 28.03.25 in der Strudelbachhalle in 71287 Weissach.

Weitere Veranstaltungen von uns (PM event) in Weissach & Böblingen:

24.01.2025 - Sarah Engels - Strudelbachhalle Weissach

25.01.2025 - Sarah Engels - Kultur Mercaden® Böblingen

01.02.2025 - 1. Weissacher Azubimesse - Strudelbachhalle Weissach

08.03.2025 - Flohmarkt für Jedermann - Strudelbachhalle Weissach

28.03.2025 - Julian le Play (Couch Konzert) - Strudelbachhalle Weissach

05.04.2025 - Isaak (Couch Konzert)- Kultur Mercaden® Böblingen

Genießen Sie das Couch Konzert in Wohnzimmeratmosphäre.

Die Gästen sitzen auf Sofas und Sesseln, die Bühne steht mittendrin und hautnah bei dem Publikum, eine ganz besonders intime Atmosphäre.

- Einlass ist ab 19 Uhr

- Beginn ist um 20 Uhr

- freie Sitzplatzwahl bzw. Stehplatzwahl in der jeweiligen Kategorie

Infos & Tickets für alle Couch Konzerte unter

www.couch-konzert.de