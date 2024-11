Im Rahmen der Reihe „Couchgespräch Demenz“ werden Medien vorgestellt, die speziell für Menschen mit Demenz entwickelt wurden. Es bleibt Raum für Fragen und Austausch.

Ein Nachmittag für Betroffene, Angehörige und Interessierte mit Andrea Förster und Stefanie Heinz. Neben Ratgebern und Erfahrungsberichten zum Thema Demenz gibt es in der Mediathek viele weitere Medien (z.B. auch Spiele oder Bildbände), die speziell für Menschen mit Demenz entwickelt wurden. Sie können Gesprächsimpulse schaffen und das Erinnerungsvermögen stärken. Heute stellt Ihnen Stefanie Heinz im Rahmen der Reihe Couchgespräch Demenz das Angebot der Mediathek vor.

Das Couchgespräch Demenz ist ein regelmäßiges offenes Gesprächsangebot zum Thema Demenz. Vielleicht haben Sie Fragen, ein bestimmtes Anliegen, möchten sich mit Menschen in der gleichen Situation austauschen oder sich einfach informieren. Es ist Raum für das, was Sie brauchen. Für Getränke ist gesorgt. Kontakt: Andrea Förster, Quartiersmanagement der Stadt Neckarsulm, 07132 35 1425, Andrea.Foerster@Neckarsulm.de. Eine Veranstaltung des Quartiersmanagements und der Fachstelle Leben im Alter der Stadt Neckarsulm in Kooperation mit der Mediathek.