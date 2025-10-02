Counting Crows – The Complete Sweet Tour!

Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete, Grammy-nominierte Rockband COUNTING CROWS hat die „The Complete Sweets! Tour“ zur Promotion ihres neuen Albums „Butter Miracle, The Complete Sweets!“ angekündigt. Die Tour beginnt am 10. Juni in Nashville, anschließend wird die legendäre Band Livekonzerte in ganz Nordamerika und Europa spielen. Fans können sich auf zeitlose Geschichten, pure Emotionen und melodienreiche Songs freuen, die die Karriere der Band seit über drei Jahrzehnten prägen.

„Butter Miracle, The Complete Sweets!“ ist das erste Album der COUNTING CROWS seit „Butter Miracle: Suite One“, das 2021 von der Kritik gefeiert wurde. Das kommende Album veranschaulicht den Kontrast zwischen intimer Erzählkunst und überlebensgroßen Themen, es verspricht das charakteristische Storytelling und die melodienreichen Songs, womit COUNTING CROWS zu einer der beliebtesten Bands der letzten drei Jahrzehnte wurden. Frontmann Adam Duritz bietet eine raue und fesselnde Gesangsdarbietung, unterstützt von der dynamischen Instrumentierung der Band, die Rock-, Folk- sowie Alternative-Einflüsse miteinander verbindet. Die erste Single des Albums, „Spaceman In Tulsa“, läutet diese neue Ära mit einer fesselnden Erzählkraft und dynamischer Instrumentierung ein. Als erste neue Musik der Band seit fast fünf Jahren verbindet der Song ihren charakteristischen Sound nahtlos mit einer frischen, modernen Energie. „In ,Spaceman In Tulsa‘ geht es um Metamorphose – die Art und Weise, wie Musik das, was wir waren, aufbricht und uns in etwas Neues verwandelt. Es geht darum, dass aus zerbrochenen Leben etwas Besseres wird“, sagte Frontmann Adam Duritz. Hören Sie die Single „Spaceman In Tulsa“

ÜBER COUNTING CROWS:

Die für einen Grammy und einen Oscar nominierte Rockband COUNTING CROWS verzaubert ihre Zuhörer weltweit mit ihrer intensiven, gefühlvollen und komplexen Interpretation des zeitlosen Rock ’n‘ Roll. Die Band, die 1993 mit ihrem mehrfach mit Platin ausgezeichneten Debütalbum „August and Everything After“ in der Musikszene durchstartete, hat seitdem sieben Studioalben veröffentlicht, von denen weltweit mehr als 20 Millionen Exemplare verkauft wurden, und wird als eine der herausragendsten Live-Rockbands der Welt verehrt.

Im Oktober 1996 debütierte das mit Doppelplatin ausgezeichnete zweite Studioalbum der Band, „Recovering the Satellites“, auf Platz eins und festigte ihren wachsenden Ruf als eine der weltweit führenden amerikanischen Alternative-Rockbands. Nach ihrem frühen Erfolg veröffentlichten COUNTING CROWS die Alben „This Desert Life” (1999), „Hard Candy” (2002), „Saturday Nights & Sunday Mornings” (2008), „Underwater Sunshine (Or What We Did on Our Summer Vacation)” (2012), „Echoes of the Outlaw Roadshow” (2013) und „Somewhere Under Wonderland” (2014). Im Jahr 2004 nahmen COUNTING CROWS den Hit „Accidentally in Love“ für den Animationsfilm „Shrek 2“ auf. Der sofortige Erfolg des Titels brachte ihnen eine Oscar-Nominierung für den besten Original-Song bei der Oscar-Verleihung 2005, eine Golden-Globe-Nominierung für den besten Original-Song und eine Grammy-Nominierung für den besten Song für einen Film, eine Fernsehsendung oder ein anderes visuelles Medium ein.

Im Jahr 2021 belegten die COUNTING CROWS Platz 8 in der Billboard-Liste „Greatest of All Time: Adult Alternative Artists“ zum 25-jährigen Jubiläum. Nach sieben Jahren veröffentlichten Adam Duritz und die COUNTING CROWS im Mai 2021 „Butter Miracle: Suite One“, das von der Kritik begeistert aufgenommen wurde. Die Band startete auch ihre erste Tour seit 2018, die The Butter Miracle Tour, von 2021 bis 2023, mit ausverkauften Konzerten in Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland.

Die neueste Single der Band, „Spaceman In Tulsa“, ist jetzt auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar. Das kommende Album, „Butter Miracle, The Complete Sweets!“, wird weltweit am 9. Mai erscheinen.