Der CWC Kupferzell e.V. veranstaltet am 09.11.2019 in Kupferzell in der Carl Julius Weber Halle einen Country Abend mit der Sängerin Jill Fisher. Einlass ist um 19Uhr und Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Alle Country Musik Liebhaber und Line Dancer kommen an diesem Abend auf ihre Kosten. Alle näheren Infos und Reservierungen findet ihr unter: www.cwc-kupferzell.de