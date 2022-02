Der Newcomer Courtier aus Stuttgart überzeugt mit lyrischen Texten, tiefer Message, freshen Flows und eingängigen Hooks gilt er als erfrischende Abwechslung im HipHop/Pop. Auf seinem ersten Solo Album PHÖNIX finden sich FFF Hymnen wie Jüngstes Gericht & System Change, bis eingängige Singles wie SchmetterDing & D´amour. Courtier gilt als umfassender Künstler. Er schreibt alle seine Texte und Melodien selbst, produziert die Musikvideos und lebt was er singt. Voller Weltschmerz, Vision und einer großen Packung Wut, singt er von einer anderen Welt. Flowtopia. Seiner Heimat, in der es keinen Krieg mehr gibt. Dabei bleibt er stets authentisch. Er ist einer der jungen Menschen, die nicht mehr auf die Politik oder bessere Zeiten warten, sondern ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Mit seiner Musik bewegt er tausende Menschen und begeistert sie für den Wandel.

Einlass 19.30 Uhr

Beginn 20.30 Uhr