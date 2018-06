Courtney Marie Andrews & Band

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Hoffnung und Zuversicht in Zeiten von Hass und Zwietracht versprechen die Songs der aus Arizona stammenden Singer/Songwriterin und Gitarristin Courtney Marie Andrews.

Während ihrer ausgedehnten Welttournee 2017 geschrieben, bestechen ihre Songs durch ihren einzigartigen und zeitlosen Sound, der Indie-Folk-Rock und Country aufs Feinste miteinander verbindet. Produziert von Mark Howard (Lucinda Williams, Bob Dylan, Emmylou Harris, Tom Waits) und in nur acht Tagen in Los Angeles aufgenommen, strahlen ihre Lieder eine unglaubliche Wärme und Intensität aus. Jedes Instrument ist wie Andrews‘ Gesang genau am richtigen Platz, um den Stilelementen, wie dem sarkastischen Folkstück „I’ve Hurt Worse“ oder dem Country-Rock in „Kindness Of Stranger“, die optimale Strahlkraft zu geben. Die Alben von Courtney Marie Andrews bekommen weltweit hervorragende Rezensionen, manch ein Kritiker geht soweit, Courtney als legitime Nachfolgerin von Emmylou Harris zu bezeichnen. Nicht verpassen!

„A phenomenal songwriter“ - Ryan Adams