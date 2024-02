Cover-Rock mit EdelStahl in der Rocklegende Bad Mergentheim

EdelStahl - der Name ist Programm, denn die Band spielt "edlen" Hardrock und Metal, vorzugsweise aus den 1980ern und 90ern. Was die vier Jungs und die stimmgewaltige Frau am Mikrofon von den allermeisten Coverbands unterscheidet: die Songauswahl! Kenner und Liebhaber finden "The Last in Line" von Ronnie James Dio ebenso wieder wie manch Iron Maiden oder Black Sabbath-Song, der das Herz höher schlagen lässt. Die härtere Gangart ist jedenfalls gefragt bei der Band, und verschiedene eher selten gespielte Songperlen warten auf Entdeckung! Die fünf Musiker sind mit Leidenschaft dabei und am 17. Februar live in der Musikkneipe Rocklegende zu erleben.