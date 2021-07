COVID-19, Faces of Resilience

Fotografien von Claudia Paul, New York. Die erste Welle der Pandemie traf New York so hart wie kaum eine andere Stadt auf der Welt.

Viel zu schnell kamen die lokalen Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenzen und die Stadt schien unter dem Druck der unaufhaltsam steigenden Infektionszahlen in die Knie zu gehen. Auch am Mt. Sinai Hospital, einem der größten, ältesten und renommiertesten Lehrkrankenhäuser der USA, brachten die Umstände das Personal an den Rand der Belastbarkeit. Dauerschichten, Personalmangel und fehlende Ressourcen machten den Kampf gegen das Virus zu einer schier unlösbar erscheinenden Aufgabe. Um die Realität in dieser Ausnahmesituation zu dokumentieren, beauftragte das Krankenhaus Claudia Paul, den Alltag des Krankenhauspersonals unter dem Arbeitstitel „COVID-19“ fotografisch zu begleiten. Im Zuge dieser Zusammenarbeit entstand außerdem Pauls persönliches Projekt „Faces of Resilience“. Die Fotografien zeigen einmalige Einblicke in das Leben an der Front der Pandemie, sie offenbaren die emotionale und körperliche Erschöpfung des Krankenhauspersonals ebenso wie die große Belastbarkeit und den unermüdlichen Einsatz für die Erkrankten. Pauls Ziel ist es, mit ihren Bildern dazu beizutragen, außergewöhnliche Menschen in außergewöhnlichen Zeiten zu würdigen.

Die Eröffnung der Ausstellung am Di. 04.05. um 19:30 Uhr fand aufgrund der aktuellen Coronasituation online statt. Das Künstlerinnengespräch mit Fotografin Claudia Paul wurde live aus New York und dem d.a.i.-Saal übertragen. Musikalisch begleitet wurde dieses Event von den Tübinger Musikern Anselm Krisch und Lukas Pfeil mit Liedern aus dem „Great American Songbook“, passend zum Thema New York.