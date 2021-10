Coworking für Anfänger

Coworking ist gerade in aller Munde, aber weißt du, was sich genau dahinter verbirgt? Wie es in der Praxis geht, in einem Coworking Space zu arbeiten?

Oder denkst du, Coworking bedeutet einfach, dass du dir flexibel einen Büroplatz oder ein Einzelbüro mietest und dort zum Arbeiten hingehst? Dann lass dir zeigen, was wir wirklich unter Coworking verstehen.

Erfahre in dieser Veranstaltung, was Coworking wirklich ist, was es nicht ist und was es dir bringen kann.

Du bekommst Infos über:

die Kultur und Werte des Coworkings

ob Coworking überhaupt für dich passt

wie du einen passenden Space findest

wie du dich dort verhältst

welche (ungeschriebenen) Regeln dort gelten

wie das Netzwerken funktioniert

was virtuelles Coworking ist

und vieles mehr. Frage uns alles, was du schon immer über Coworking wissen wolltest.

Diese Veranstaltung ist für die potentiellen Nutzer:innen von Coworking Spaces. Egal ob selbstständig, freiberuflich oder angestellt - hier erfährst du, wie du einen Coworking Space nutzen kannst.

Wir freuen uns auf dich.

Dein Referent:

Christopher J. Schmidhofer, Coworking Space Betreiber seit 2010, Gründungsmitglied der German Coworking Federation - dem Bundesverband für Coworking Spaces, Genosse und Coworking Projektberater bei der Coworkland eG.

Anmeldung: https://wexelwirken.net/de/veranstaltungen/coworking-knowhow3