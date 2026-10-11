Cozy After Work“ im Gewölbekeller des Wasserschlosses

Der Alltag bleibt draußen – der Feierabend beginnt. Was gibt es Schöneres, als nach einem langen Arbeitstag in entspannter Atmosphäre den Feierabend einzuläuten?

Unter dem Motto „Cozy After Work“ verwandelt sich der wunderschöne, historische Gewölbekeller des Wasserschlosses in eine stimmungsvolle Lounge-Zone und lädt dazu ein, den Tag in angenehmer Gesellschaft ausklingen zu lassen.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Monat ist es wieder so weit: Am Dienstag, 10. November 2026 öffnen sich ab 17.30 Uhr zum zweiten Mal die Türen für alle, die Lust auf einen besonderen Feierabend haben. – mit tollen Drinks, leckerem Essen, stimmungsvoller Musik und vor allem mit netten Menschen und guten Gesprächen.

Zum Cozy After Work sind alle herzlich eingeladen, die sich nach der Arbeit noch mit Kolleginnen und Kollegen treffen möchten oder auch einfach einen entspannten Abend mit Freunden oder Familie in besonderem Ambiente verbringen wollen.

Angeboten werden Drinks und Bites, die perfekt zu einem entspannten Feierabend passen. Ob deftige Lieblingsgerichte oder herbstliches Soulfood – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Dabei bietet der historische Gewölbekeller des Wasserschlosses eine besondere Kulisse für einen entspannten Herbstabend. Warmes Licht, das charaktervolle Ambiente des alten Gemäuers und sanfte Musik im Hintergrund sorgen für eine angenehme Atmosphäre und den passenden Rahmen für einen gelungenen Feierabend. Cozy After Work ist also der perfekte Ort, sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, Freunde zu treffen oder ganz unkompliziert neue Menschen kennenzulernen.

Feierabend mal anders - kein Terminstress, keine Verpflichtungen und kein strenges Programm – einfach ankommen, einen Drink genießen, den Arbeitstag hinter sich lassen und eine gute Zeit haben. Kollegen, Freunde und Familie mitbringen und einen entspannten Abend voller cozy Vibes, guter Drinks, leckerem Essen und netten Begegnungen genießen.

Das Team des Kulturamtes sowie der Gäste-Information Bad Rappenau freuen sich am 10.11.26 ab 17.30 Uhr auf einen tollen Abend im Gewölbekeller des Wasserschlosses. Der Eintritt ist frei. Gerne bereits vormerken: Der nächste After-Work-Termin findet am 03.12.2026 statt.